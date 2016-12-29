Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi onuruna akşam yemeği verdi.
Erdoğan ve Taçi, ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine geçti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi onuruna akşam yemeği verdi.
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