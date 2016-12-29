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Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ankara'da

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi onuruna akşam yemeği verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan ve Taçi, ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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