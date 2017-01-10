Kosova Başbakanı Mustafa'dan Sırbistan'a Haradinaj Öfkesi

Kosova Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplanarak, eski başbakanlardan muhalefet partisi AAK Lideri Ramush Haradinaj'ın, Sırbistan'ın tutuklama kararı çıkartması üzerine Fransa'da gözaltına alınması olayını görüştü. Oturuma katılan Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri Sırbistan'a yüklendi.



Kosova Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplanarak, eski başbakanlardan muhalefet partisi AAK Lideri Ramush Haradinaj'ın, Sırbistan'ın tutuklama kararı çıkartmasını görüştü. Kosova'nın özgürlüğe kavuşması için büyük fedakarlık gösteren Kosovalılara, Interpol'u kötüye kullanarak haksız yere tutuklama kararları çıkaran Sırbistan'a ağır ithamlarda bulunulan meclis oturumunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan ve Avrupa Birliği'nin himayesinde Brüksel'de yıllardır devam eden Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogun kestirilmesi talep edildi.



Sırbistan'dan gelen tutuklama kararlarına itibar etmesi nedeniyle Fransa'nın da eleştirildiği toplantıda Kosova Başbakanı, bakanlar ve çok sayıda milletvekili söz aldı. AAK Lideri Ramush Haradinaj'ın, Sırbistan'ın tutuklama kararı ile Fransa'da gözaltına alınmasının görüşüldüğü olağanüstü oturumda söz alan Başbakan İsa Mustafa, "Kosova Hükumeti, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına yönelik çıkarılan tutuklama kararlarının yasa dışı, haksız ve siyasi gerilimi yükseltmeye yönelik eylemler olarak değerlendirmektedir" dedi.



Başbakan Mustafa, Fransa'da tutuklu bulunan AAK Lideri Ramush Haradinaj'ın biran önce serbest bırakılması için hükumetin gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi.



Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj ise, Haradinaj'ın serbest bırakılması için Fransız hükumetiyle devamlı olarak iletişimde olduklarını kaydetti. Sırbistan'ı Miloşeviç rejiminin politikalarını uygulamakla itham eden Dışişleri Bakanı Hoxhaj, bu tür eylemlerle müzakere sürecinin tehlikeye atıldığını ifade etti. Hoxhaj ayrıca, Haradinaj'ın serbest bırakılmasının görüşülmesi adına Fransa'ya resmi ziyaret talebinde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Adalet Bakanı Dhurata Hoxha da oturumda söz alarak, Haradinaj'ın tutuklanmasının insan haklarına aykırı ve tamamen siyasi olduğunu belirterek, bu yönde Fransız hükumetine kanıtlar sunduklarını belirtti. Haradinaj'ın Lahey'de suçsuz bulunduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Skender Hyseni ise, "Haradinaj'ın bu olaydan da zaferle çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - PRİŞTİNE