Koşmak, Ömre 3 Yıl Katıyor!
Başlık, Iowa State Üniversitesi araştırmacılarına atıfta bulunarak atıldı.
Başlık, Iowa State Üniversitesi araştırmacılarına atıfta bulunarak atıldı. Bilim adamlarının araştırmalarına göre düzenli olarak koşmak ömre ömür katıyor, hayattan alacağınızı üç yıl artırıyor.
Kaynak: Dunya.com
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