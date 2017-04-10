Köşklü Gençler Engelli Çocukları Sevindirdi

Köşk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında ortaklaşa gerçekleştirilen "En büyük engel sevgisizliktir" sloganıyla Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki engelli çocukları ziyaret etti.



Köşk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Aydın, yaptığı açıklamada; "Birbirini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir. Asıl engel, engellileri görmemek ya da onları görmezden gelmektir. Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci ve mutluluk verir. Bizde bu bilinçle öğrencilerimiz ile birlikte devletimizin şefkat dolu sıcak kucağındaki yavrularımızı ziyaret edelim dedik. Ziyaretimizin ne kadar anlamlı olduğunu çocuklarımızın sevinç ve mutluluk dolu bakışlarından sonra biz kez daha anlamış olduk. Unutmayalım ki her insan, bir engelli adayıdır" dedi. Gönüllü gençler tarafından merkezdeki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



Ziyaret sırasında Kurum Müdürü Mehmet Saldoğan tarafından öğrencilere merkezdeki çocuklar ve merkezin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN