Köşk'te 'Rahvan Atlar' 3'üncü Kez Koştu

AYDIN'ın Köşk İlçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen rahvan at yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.



Köşk Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Çay Kenarı Dört Değirmenler Mevkisi'nde yapıldı. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, 4'lü tay, 3'lü tay, ithal A ve ithal B kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara ilgi büyük oldu. Sıcak hava nedeniyle kimileri ağaçların gölgesinde yarışları izledi. Sıcak nedeniyle zor anlar yaşayan atlar da sahipleri tarafından sık sık çayda sulandı. Rahvan at yarışlarıyla ilgili bilgi veren Köşk Belediye Başkanı AK Partili Rıfat Kadri Kılınç şöyle dedi:



"Binicilik bildiğinz gibi bizim ata sporumuzdur. Biz bunu da bir geleneksel hale getirdik. Hem vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesi için, hem de ata sporumuzun kaybolmaması ve bizden sonra gelecek nesillere de aktarılıp, yaşatılması için yarışları düzenliyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelen 13 at var. Yarışları, önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı yapmaya çalışacağız."



Saat 13.00'da başlayan yarışlar akşam saatlerine kadar sürdü. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine baş kategorisinde 6 bin 500 TL, başaltında 5 bin TL, büyükortada 4 bin 500 TL, 4'lü tayda 3 bin 250 TL, 3'lü tayda 3 bin TL, İthal A 2'de 1250 TL ve İthal B ise 1500 TL ödül verildi.



- Aydın