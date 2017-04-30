Köşk'te Rahvan At Yarışları Yapıldı

Köşk ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rahvan At Yarışları Festivali yapıldı.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Köşk Belediyesince düzenlenen festivale, Ankara, İzmir, Isparta, Balıkesir, Uşak, Manisa, Konya, Çanakkale, Muğla, Afyon ve Aydın'ın çeşitli ilçelerinden yaklaşık 150 at ve binicisi katıldı.



Köşk Çayı yanındaki koşu pistindeki yarışları, çok sayıda seyirci hem tribünlerden hem de pist kenarındaki çim alanlarda izledi.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Ramazan Katırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atların, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, 4'lü tay, 3'lü tay ile ithal A ve B kategorilerinde yarıştığını, atların 3 kez yanlış yürüdüğü takdirde diskalifiye olduğunu belirtti.



Yarışları, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Küçükmeral ve Köşk Rahvan Atçılar Derneği Başkanı Alim Yavaş da izledi.