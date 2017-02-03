Kosgeb'ten Çankırı'daki Kobi'lere Çağrı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Çankırı İl Müdürü Yüksel Özdemir, yeni destek oranları ile Çankırı'daki KOBİ'lerin desteklerden daha fazla yararlanabileceğini bildirdi.



Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, icra komitesi tarafından birçok destek programında çeşitli revizyonlar yapıldığını kaydetti.



Çankırı'daki KOBİ'lerin revizyondan pozitif olarak etkileneceğini vurgulayan Özdemir, "Genel Destek Programı ve İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında bölgelere göre verilen destek oranları yeniden düzenlendi. Çankırı'nın da içinde bulunduğu 5. ve 6. bölgelerde 60 olan bu destek oranı yeni düzenleme ile yüzde 70'e çıkarıldı." diye konuştu.



KOSGEB'in dönemsel desteklerinin yanı sıra yıl boyunca faydalanılabilen desteklerin bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, Çankırı'daki KOBİ'leri bu desteklerden azami ölçüde faydalanmaya davet ettiklerini kaydetti.