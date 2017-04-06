Kosgeb'ten Artvin'e 31 Milyonluk Kredi Hacmi

Artvin Valisi Ömer Doğanay, KOSGEB Başkanlık Müşaviri Mehmet Ömerbeyoğlu ile KOSGEB Artvin İl Müdürü Cemil Bahçe'yi makamında kabul etti.



Ziyarette, KOSGEB Artvin İl Müdürü Cemil Bahçe, kurumlarının faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Vali Doğanay'a bilgi verdi. Bahçe, KOSGEB İdare Başkanlığınca düzenlenen 2017'de sıfır faizli kredi destek programına Artvin'den bin 43 kişinin işletme başvuruda bulunduğunu söyledi.



Başvuruda bulunan işletmeler için kurumlarının tüm imkanlarını seferber edilerek 639 adet işletmenin kredi kullandırımı işlemlerin tamamlandığını ve kredi tutarlarını banka hesaplarına aktarıldığını belirten Bahçe, "151 adet işletmenin ise tüm kredi süreci tamamlanmış olup banka tarafından kredi kullanımı beklenmektedir. 172 işletmenin ise hale hazırda bankadaki kredilendirme süreci devam etmektedir. 46 işletmenin de bahse konu kredi desteğinden yararlanması için gerekli KOBİ beyannamesini henüz doldurmamış olanlardır. Bu işletmelerin her birisi teker teker telefonla aranmış ve bu durumları kendilerine bildirilmiştir. Bu süreçte işletmelerimizin, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin yapılabilmesini teminen müdürlüğümüz Cumartesi ve Pazar günleri dahil KOBİ'lerimizin hizmetindedir. Önümüzdeki günlerde bu işletmelerimizin evraklarını tamamlayarak kredi programından yaralanmaları beklenmektedir. 35 işletmemiz ise mezkur kredi destek programına henüz başvuruda bulunmamıştır. Bu işletmelerin de önemli bir kısmı, bankalar nezdinde kredi bilitelerinin olmadığı bilinciyle başvurmadıklarını ifade etmişlerdir" dedi.



Bahçe, kredi süreci tamamlandıktan sonra Artvin ili ekonomisinde yaklaşık 31 milyonluk kredi hacminin oluşması beklendiğini de kaydetti. - ARTVİN