Kosgeb Sıfır Faizli İşletme Kredisi Ödemeleri

Orta ve Küçük İşletmeleri Destekleme İdaresi (KOSGEB) İl Müdürü Ali Sevinç, 2017 yılı sıfır faizli işletme kredisi kapsamında 957 işletmeye 23 milyon 741 bin 470 lira ödeme yapıldığını bildirdi.



Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 10-20 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan programa 540 bin 999 yeni başvurunun yapıldığını belirtti.



KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteğine başvuru yaparak destekten yararlanamayan 229 bin 977 işletmeyle birlikte toplam 770 bin 976 başvuru olduğunu ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:



"KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteği kapsamında Kırıkkale'de toplamda 2026 işletmeye 2015 yılı net satış hasılatı bilgileri dikkate alınarak 20 ile 50 bin lira arasında kredi kullanım hakkı verilmiştir. 981 işletmeye toplamda 23 milyon 741 bin 470 liralık kredi kullanma işlemi tamamlanmış, 223 işletmenin tüm iş ve işlemleri tamamlanmış, aktif kredi kullanımı beklenmektedir. 609 firma banka ön onayı beklemektedir."