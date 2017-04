Kosgeb Kredisiyle Kendi İşinin Patronu Oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'yle tanışan Metin Bebek, aldığı hibe desteğiyle mantar yetiştirerek kendi işinin patronu olurken, düğün hazırlıklarını da yapmaya başladı.



Tahtaköprü Mahallesi'nde yaşayan Metin Bebek, KOSGEB'ten aldığı krediyle bir arkadaşından gördüğü kültür mantarı yetiştiriciliğine başladı. Nişanlısı ile düğün hayali kurarken kültür mantarı yetiştirerek kendi işinin patronu olan Bebek, "Ben de bir iş arayışı içerisindeydim. Sonra nişanlandım, iş arıyordum. Sonra bu işi yapmaya karar verdim. Devletimizin 2016 yılında çıkartmış olduğu genç çiftçilere yönelik 30 bin TL hibe programına ben de başvurdum. Çok şükür bize de çıktı. Ardından bu ambarı yaptık" dedi.



Bebek, taleplerin fazla olduğunu ama ambarın yetersiz olduğunu kaydederek, hedefinin ambarını büyütmek olduğunu belirtti.



Bebek, Tarım Bakanlığının önceki yıl açıkladığı Ziraat Bankası tarafından genç çiftçilere verilen yüz bin liralık faizsiz krediye başvuracağını ve ambar sayısını birden beşe yükselteceğini vurguladı.



Devlet destekli kurduğu iş sayesinde özgüven sahibi olduğunu belirten Bebek, "Hayatımda önce kendime güvenim oldu. Cebime para girmeye başladı. Babamdan para istemez oldum. Geleceğime daha bir güvenle bakmaya başladım. Gelecekte çok daha güzel işler başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.



Mantara olan talebi karşılayamadığını belirten Bebek, "Ürettiğim mantarı İskenderun Sebze Hali'ne gönderiyorum. Orada benim şu an bir ton malım olsun bir ton mantarı rahatça satarım. Ben bu talebi karşılayamadığım için şu an piyasaya dışarıdan mantar getirtmek zorunda kalıyorum. Ben burada ambar sayımı çoğalttığım sürece Hatay'ın piyasasını, Hatay'ın mantarını ben kendim yetiştireceğim. Fiyat şu an halde 6 ile 6,5 lira arasında gidiyor. Tezgahlara biz 10 TL'den veriyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY