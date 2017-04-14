Kosgeb Kredisinden 460 Bin Esnaf Faydalandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, KOSGEB'in sağladığı 2,5 milyar lira bütçeli faizsiz kredi imkanından 460 bin esnafın faydalandığını bildirdi.



Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, birliğe bağlı oda başkanlarıyla Kırşehir'de toplantı yapan Erkan, esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Sayıları 1 milyon 700 bine ulaşan esnaf ve sanatkarın emeği ve alın teriyle ülkenin harcı olduğunu belirten Erkan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletinin yanında yer alan esnafa teşekkür etti.



Erkan, imalat sektöründeki sanatkarlara, ustalık belgesine sahip girişimci esnafa, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösterenlere faizsiz kredi kullanma imkanı getirildiğini vurguladı.



KOSGEB'in kredi imkanlarına esnaf ve sanatkarın büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Erkan, şunları kaydetti:



"2017 yılı başında 2,5 milyar bütçe ile 460 bin esnaf KOSGEB kredisi imkanından faydalanmıştır. Esnaf ve Sanatkar Sektör Analizleri Projesi hayata geçirilmiştir. Ulaştırma, gıda, makine, taşıtlar ve madeni eşya, deri, giyim ve ayakkabı sektörleri kapsamında üniversiteler ile çalışmalarımız tamamlanmıştır. Esnaf ve sanatkarlar lehine vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. Esnaf muaflığı kapsamındaki meslek kolları için, vergiden muaf esnaf belgesi uygulaması getirildi. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarın kazançlarının 8 bin liralık kısmı vergi istisnasına tabidir. Genç girişimcilerin, üç vergilendirme dönemi boyunca 75 bin liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuldu. Sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlar da tek tek çözüldü."



Erkan, ilk defa Ahilik Sandığı'nın kurulduğuna işaret ederek, bu sayede esnaf ve sanatkarların finansal açıdan zor zamanlarında asgari giderlerini karşılamasına ve sağlık hizmetlerinden faydalanmasına imkan tanındığını aktardı.



Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de KOSGEB kredilerinin kullanımı sırasında karşılaşılan problemlere değinerek, bankalar tarafından çıkarılan zorlukların ortadan kaldırılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması gerektiğini belirtti.



Toplantıya, Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve birliğe bağlı odaların temsilcileri katıldı.