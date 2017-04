Kosgeb Kredileri Esnafa Can Suyu Oluyor

ORHAN YOLDAŞ - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri, iş yeri kurmak ve işini büyütmek isteyen esnafın yüzünü güldürüyor.



Kimi esnaf KOSGEB'den aldığı 30 bin lirayla kurduğu iş yerini yine KOSGEB'in 20 bin lira faizsiz kredisiyle büyütmeyi hedefliyor, kimisi ise açtığı elektrikçi dükkanının bankalara olan geçmişten kalan borcunu sıfırlayarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor.



KOSGEB'in 20 bin liralık faizsiz kredisini alan girişimciler, ilk bir yıl geri ödeme yapmıyor ve sonraki yıl krediyi 2 yıl içinde üçer aylık eşit taksitle ödeme imkanına kavuşuyor.



Malatya'da ticari taksisini yenilemek isteyen fakat ekonomik nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremeyen taksici Ekrem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖTV indirimini KOSGEB kredisiyle fırsata çevirdiğini söyledi.



KOSGEB'den aldığı 20 bin lira faizsiz krediyle ekmek teknesi olan ticari taksisini yenileyerek sıfır bir araç alacağını anlatan Kaya, "Devletimiz ticari ÖTV indirimi de yaptı. ÖTV indiriminden de faydalanacağız, bir de bu faizsiz kredi bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Fırsatı kaçırmayalım. Taksici olduğumuz için milletin nabzını tutuyoruz, KOSGEB kredisi ve ÖTV indiriminden dolayı esnaf canlandı daha önce arabamı değiştirmeyi düşünüyordum, imkanlar el vermedi." diye konuştu.



"Kredi çıkmaz' diye KOSGEB'e başvurmadılar"



KOSGEB'in 20 bin liralık faizsiz kredisini ÖTV indirimiyle fırsata çeviren bir diğer taksici Arif Gürbüz ise KOSGEB'in esnafa faizsiz kredi vereceğini televizyondan öğrenerek başvuruda bulunduğunu dile getirerek, "Kimse inanmadı, çoğu taksici arkadaşımız kredi çıkmaz diye başvurmadı. Türkiye'de çok şey değişmiş devlet garibana da çalışıyormuş. Allah devletimizi var etsin, bayrağımız dalgalansın. Doğruyu söylemek gerekirse kredi verildiğini duyduğumuzda 'yine zenginler faydalanır' dedik orta gelirli esnafa yada garibana çıkacağına düşünmüyorduk, çıkınca sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.



"Can suyu oldu"



Kendi iş yerini açan Fatma Arzu Karabulut da 17 yaşında kadın terzisinde çalışmaya başladığını ve 3 yıl çalıştıktan sonra işten ayrıldığını, arkadaşlarının tavsiyesiyle gittiği KOSGEB'in girişimcilik kursunun ardından yaklaşık 7 yıl önce kendi iş yerini kurarak, büyüttüğünü vurguladı.



KOSGEB eğitimleriyle deneyim kazandığını, işletmenin kurulumu ve genişletilme konularını kursta öğrendiğini kaydeden Karabulut, "Devamını getirdim, ilk 30 bin lira hibe aldım, can suyu gibi geldi. Makinelerimi, raflarımı onunla düzenledim. Sonra 20 bin lira faizsiz kredi çıkınca benim için olabilir dedim, devamını getirdim. Kredi başvurum kabul oldu. Adeta havalara uçtum, esnafın tam durgun zamanında süper oldu." diye konuştu.



Karabulut, aldığı krediyle borçlarını ödedikten sonra makinelerini yenilemeyi planlıyor.



"Devamını bekleriz"



Elektrikçi Gündüz Gültekin ise 12 yaşında çırak olarak başladığı elektrikçiliği şu an kendi dükkanında sürdürdüğünü belirtti.



KOSGEB kredilerine başvuru sürecini anlatan Gültekin, "2016'da kredi başvurusunda bulunduk, çıkmadı. 2017'de kredi çıktı. Krediyle borçlarımı kapatarak, malzeme alacağım. Bizi bitiren banka kredileri oldu, çünkü yüksek faizle alıyoruz. Taksit yatıramadığım için tekrar yapılandırmaya gittim, 23 liralık borcum 33 liraya çıktı. 24 aya 10 bin liralık faiz eklediler. O yüzden esnafa bu tür kredilerin devlet tarafından verilmesinin devamını bekleriz." dedi.