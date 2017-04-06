Kosgeb Kredileri Artvin'in Ekonomisine Hareket Getirecek

Artvin Valisi Ömer Doğanay, KOSGEB Başkanlık Müşaviri Mehmet Ömerbeyoğlu ile KOSGEB Artvin İl Müdürü Cemil Bahçe'yi makamında kabul etti.



Vali Doğanay'ı ziyaret eden Ömerbeyoğlu ve Cemil Bahçe kurumlarının faaliyetleri hakkında Doğanay'a bilgi verdi.



Bahçe, KOSGEB İdare Başkanlığınca düzenlenen 2017 Yılı Sıfır Faizli Kredi Destek Programına Artvin'den bin 43 işletmenin kredi için başvuruda bulunduğunu dile getirerek, başvuru yapan işletmelerden 639'unun kredi kullandırım işlemlerinin tamamlandığını ve kredi tutarlarının banka hesaplarına aktarıldığını belirtti.



Bahçe ayrıca, kredi süreci tamamlandıktan sonra Artvin ekonomisinde yaklaşık 31 milyonluk bir kredi hacminin oluşmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.