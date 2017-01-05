Kosgeb Kredi Uygulaması Esnafı Mutlu Etti

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından başlatılan 3 yıl vadeli faizsiz 50 bin lira kredi kampanyasına Adıyaman'da 510 başvurudan, 80'i kabul edildi.



Sonuçların açıklanmasının ardından krediyi almaya hak kazanan Adıyaman'daki 80 işletmenin yüzü gülüyor.



Adıyaman'da, 40 yıldır hırdavat işiyle uğraşan Sıtkı Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi için KOSGEB'e müracaat ettiklerini belirterek, "Kredi için KOSGEB'e başvuru yaptım. Değerlendirmelerde uygun görüldükten sonra kredimi aldım. 50 bin lira gibi bir para aldık. Faizsiz ve ilk yıl ödemesiz, 3 yıl vadeli ve 9 taksitli bir kredi. Verilen bu kredi piyasanın sıkışık olduğu anlarda güzel. Eğer imkanlar varsa kredinin daha da artması uygun olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Kredi çıkan esnaflardan Yunus Emre Doğan da Adıyaman'da 20 yıldır kasaplık mesleği ile uğraştığını belirtti.



KOSGEB tarafından devletin verdiği krediyi duyduğunda çok sevindiğini anlatan Doğan, "Başvurumuzu yaptık ve kredi bize çıktı. Çok memnun kaldık. 50 bin lirayı bankadan aldık. Bu kredi çok iyi oldu. Şu an aldığım kredi faizsiz olduğu için bu imkanı esnafa sağlayan devletimize teşekkür ederim." diye konuştu.