Kosgeb'in Faizsiz Kredi Desteklerinin Değerlendirilmesi

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, KOSGEB yetkililerince 3 bin 282 işletmenin kredi başvurusunun onaylandığı ifade edildiğini ancak, odalarına vaki esnafın müracaatına istinaden yaptıkları araştırmada işlem yapamamış işletmelerin ve esnaf sanatkarların SGK, BAĞ KUR'dan veya SSK pirim borcundan kaynaklı borçlarının yüzünden başvuramadıklarını söyledi.



KOSGEB'in faizsiz destek programını değerlendiren Van Demirciler Tornacılar Tamirciler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, "Van'dan KOSGEB yetkililerince 3 bin 282 işletmenin kredi başvurusunun onaylandığı ifade edilmektedir. Bu özverili çalışmalarından dolayı KOSGEB Bölge Müdürü Bilal Emre Yörük ve çalışanlarına esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. KOSGEB'e müracaata bulunan ve kredisi onaylanan kişilerden bin 112 işletmenin kredisini kullandığı belirtildi. İşletmelerden bin 866'nın banka süreçlerinin devam ettiği, 255 işletmenin henüz hiçbir işlem yapmadığı, yetkililerce ifade edilmektedir. Ancak odamıza vaki esnaflarımızın müracaatına istinaden yaptığımız araştırmada işlem yapamamış işletmelerin ve esnaf sanatkarların Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), BAĞ KUR'dan veya SSK pirim borcundan kaynaklı borçlarının yüzünden başvuramadıkları ifade etmekte. Devletimizin bu dar zamanda vermiş olduğu can suyu niteliğindeki bu sıfır faizli kredilerin kullanmaları için esnaf ve sanatkarlarımızın BAĞ KUR ve SGK pirim borçlarından dolayı çok acil yeniden borç yapılandırılmasının yapılması veya borçların belirli bir süre ötelenmesi gerekir. Diye düşünüyoruz. Aksi takdirde bu sıfır faizli Krediden faydalanma şansını esnaf kaybedecek bir an önce bu kredilerin esnaf ve sanatkar ulaşması için almak için gerekli işlemin yapılmasını yetkililerden bekliyoruz" dedi



KOSGEB'in raporunu değerlendiren Van Demirciler Tornacılar Tamirciler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman desteğine ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda önümüze çıkan SSK pirim borçları nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı en büyük sorun, finansa erişim sorunu. Olarak ortada durmaktadır. KOSGEB'in 2017 yılı başından itibaren başlattığı kredi desteğine olan yoğun ilginin KOBİ'lerin ve esnaf sanatkarların yoğun talebi ilimizdeki ekonomik durumu ve talebi gözler önüne seriyor. İlimizde ekonominin canlanması, çarkların ve çekiç seslerinin yükselmesi, büyümesi yönünde kamu kaynaklarına ve desteklerine ihtiyacımız var. Bu nedenle KOSGEB'in desteklerini önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.



Van Demirciler Tornacılar Tamirciler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Karael, "Yapılan değerlendirmede özellikle başvuru yapmış ancak işlemlerini borç yüzünden sonuçlandırmamış olan esnaf ve sanatkarların mutlak suretle bir yeniden SGK borcunun yapılandırılmasını acilen sıfır faizli krediden faydalanmamız gerektiğini söylüyorum. Zaman geçirilmeden esnaf ve sanatkarlarımızın 28 Nisan tarihine kadar bu çıkan kredilerini kullanmalarının önündeki SGK pirim borcu engellinin aşılması lazımdır" şeklinde sözlerini tamamladı. - VAN