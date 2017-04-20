Kosgeb Girişimcilik Sertifikalı Yedp Çalıştayı
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKALI YEDP BAŞVURUSUAşağıda belirtilen tarihlerde Hacettepe Teknokent'de YEDP Genç Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ücretsiz girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKALI YEDP BAŞVURUSU
Aşağıda belirtilen tarihlerde Hacettepe Teknokent'de YEDP Genç Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ücretsiz girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.
Eğitimlere katılmak için başvurunuzu buradan tamamlamanız gerekmektedir: http://girisimci.ankaraka.org.tr/yedp/YEDPappform.php
Son başvuru tarihi 21.04.2017 ( 17: 00 )
YEDP
26-27-28 Nisan 16-00-21.00
2-3 Mayıs 16-00-21.00
6-7 Mayıs 10.00-16.00
Eğitim sonunda KOSGEB fonlarından yararlanabilecek, Erasmus for Young Entrepreneurs programına katılabilecek ve mentörlük desteği almaya hak kazanabilecekseniz.
Bu proje; Avrupa Birligˆi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözles¸me makamı, Çalıs¸ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgˆı, Avrupa Birligˆi Mali Yardımlar Dairesi Bas¸kanlıgˆı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Genç I·stihdamının Artırılması için Ankara Giris¸imcilik Ekosisteminin Gelis¸tirilmesi - ANKARA GI·RI·S¸I·M Projesi" kapsamındadır.
Eğitimlerinize bizimle devam etmek istiyorsanız seçenekler arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi'ni işaretlemeniz gerekmektedir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi
Başlangıç Saati : 21.04.2017 01: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 00: 00
Kategori : KOSGEB GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKALI YEDP ÇALIŞTAYI
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
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