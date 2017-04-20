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Kosgeb Girişimcilik Sertifikalı Yedp Çalıştayı
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Kosgeb Girişimcilik Sertifikalı Yedp Çalıştayı

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKALI YEDP BAŞVURUSUAşağıda belirtilen tarihlerde Hacettepe Teknokent'de YEDP Genç Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ücretsiz girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.

Kosgeb Girişimcilik Sertifikalı Yedp Çalıştayı

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKALI YEDP BAŞVURUSU

Aşağıda belirtilen tarihlerde Hacettepe Teknokent'de YEDP Genç Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ücretsiz girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.

 

Eğitimlere katılmak için başvurunuzu buradan tamamlamanız gerekmektedir:  http://girisimci.ankaraka.org.tr/yedp/YEDPappform.php

Son başvuru tarihi 21.04.2017 ( 17: 00 )

YEDP

26-27-28 Nisan 16-00-21.00

2-3 Mayıs 16-00-21.00

6-7 Mayıs 10.00-16.00

 

Eğitim sonunda KOSGEB fonlarından yararlanabilecek, Erasmus for Young Entrepreneurs programına katılabilecek ve mentörlük desteği almaya hak kazanabilecekseniz.

Bu proje; Avrupa Birligˆi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözles¸me makamı, Çalıs¸ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgˆı, Avrupa Birligˆi Mali Yardımlar Dairesi Bas¸kanlıgˆı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Genç I·stihdamının Artırılması için Ankara Giris¸imcilik Ekosisteminin Gelis¸tirilmesi - ANKARA GI·RI·S¸I·M Projesi" kapsamındadır.

Eğitimlerinize bizimle devam etmek istiyorsanız seçenekler arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi'ni işaretlemeniz gerekmektedir.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi

Başlangıç Saati : 21.04.2017 01: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 00: 00

Kategori : KOSGEB GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKALI YEDP ÇALIŞTAYI

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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