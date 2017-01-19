Kosgeb'den Siirt'e 3,8 Milyon Lira Destek

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 2016 yılında Siirt'teki girişimci ve işletmelere, 3 milyon 800 bin lira destek ve kredi sağladığını bildirdi.



Tutulmaz, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB'in Siirt'te müdürlük olarak faaliyete başladığı günden bu yana girişimci sayısı ve desteğinde en yüksek seviyeye ulaşıldığını belirtti.



KOSGEB'in 2016 yılında Siirt'te girişimci ve işletmelere, 3 milyon 800 bin lira destek ve kredi sağladığını kaydeden Tutulmaz, devletin ve hükümetin, üretim ve istihdam alanı sağlamada her zaman vatandaşın yanında olduğunu dile getirdi.



Tutulmaz, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak KOSGEB tarafından 40 uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlenlendiği belirten Tutulmaz, KOSGEB bünyesinde verilen bu eğitimlerden, bin 290 kursiyerin yararlandığını, 100 girişimcinin sağlanan desteklerle kendi işini kurduğunu, 12 işletmenin sunduğu proje için de destekleme kararı verildiğini bildirdi.



Vali Mustafa Tutulmaz, KOSGEB'in başarılı bir yılı geride bıraktığını ve kurumun kazandığı bu başarı ivmesini 2017 yılında artarak devam ettireceği inancını taşıdığını ifade etti.