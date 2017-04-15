Köşem Sultan
Eski İstanbuldaki Taşkasap semtinde yaşayan Sündüz ve kızlarının çevrelerindeki olaylarla ve peşlerine düşen erkeklerle geçirdiği zaman eğlenceli bir komedi oyunuyla sizlerle. Tiyatro Actor Studio nun bu seneye damga vuracak kahkaha garantili komedisi. Çalgılı,Çengili,Eğlenceli..
Eski İstanbuldaki Taşkasap semtinde yaşayan Sündüz ve kızlarının çevrelerindeki olaylarla ve peşlerine düşen erkeklerle geçirdiği zaman eğlenceli bir komedi oyunuyla sizlerle. Tiyatro Actor Studio nun bu seneye damga vuracak kahkaha garantili komedisi. Çalgılı,Çengili,Eğlenceli..
Süre: 100 dk
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Müzik: Kemal Alpan
Oyuncular: Tutku Gül
Yazan: Bahadır Tokmak
Yöneten: Bahadır Tokmak
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Köşem Sultan
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io