Köşem Sultan

Eski İstanbuldaki Taşkasap semtinde yaşayan Sündüz ve kızlarının çevrelerindeki olaylarla ve peşlerine düşen erkeklerle geçirdiği zaman eğlenceli bir komedi oyunuyla sizlerle. Tiyatro Actor Studio nun bu seneye damga vuracak kahkaha garantili komedisi. Çalgılı,Çengili,Eğlenceli..

Köşem Sultan

Eski İstanbuldaki Taşkasap semtinde yaşayan Sündüz ve kızlarının çevrelerindeki olaylarla ve peşlerine düşen erkeklerle geçirdiği zaman eğlenceli bir komedi oyunuyla sizlerle. Tiyatro Actor Studio nun bu seneye damga vuracak kahkaha garantili komedisi. Çalgılı,Çengili,Eğlenceli..


Süre: 100 dk


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Müzik: Kemal Alpan


Oyuncular: Tutku Gül


Yazan: Bahadır Tokmak


Yöneten: Bahadır Tokmak

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Köşem Sultan

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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