Eski İstanbuldaki Taşkasap semtinde yaşayan Sündüz ve kızlarının çevrelerindeki olaylarla ve peşlerine düşen erkeklerle geçirdiği zaman eğlenceli bir komedi oyunuyla sizlerle. Tiyatro Actor Studio nun bu seneye damga vuracak kahkaha garantili komedisi. Çalgılı,Çengili,Eğlenceli..





Süre: 100 dk





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Müzik: Kemal Alpan





Oyuncular: Tutku Gül





Yazan: Bahadır Tokmak





Yöneten: Bahadır Tokmak



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Köşem Sultan



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır