Köşe Yazıları

Yılmaz Özdil'in yazdığı, Müjdat Gezen'in oynadığı "Köşe Yazıları" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.

Köşe Yazıları

Yılmaz Özdil'in yazdığı, Müjdat Gezen'in oynadığı "Köşe Yazıları" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.

"Bu oyunda Yılmaz Özdil'in 2016 yılında Sözcü gazetesinde yayınlanan yazılarından Müjdat Gezen'in oyunlaştırdığı bir güldeste var . Oyunun müziklerini Seçil Akın yaptı. Müjdat Gezen oyunun şarkılarını söylüyor. Bu gösteri sezonun en ilgi çekici tiyatro olaylarından biri olmaya aday."

Yazan: Yılmaz Özdil

Oynayan: Müjdat Gezen

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi

Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Köşe Yazıları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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