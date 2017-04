Yılmaz Özdil'in yazdığı, Müjdat Gezen'in oynadığı "Köşe Yazıları" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.



"Bu oyunda Yılmaz Özdil'in 2016 yılında Sözcü gazetesinde yayınlanan yazılarından Müjdat Gezen'in oyunlaştırdığı bir güldeste var . Oyunun müziklerini Seçil Akın yaptı. Müjdat Gezen oyunun şarkılarını söylüyor. Bu gösteri sezonun en ilgi çekici tiyatro olaylarından biri olmaya aday."



Yazan: Yılmaz Özdil



Oynayan: Müjdat Gezen



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi



Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Köşe Yazıları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır