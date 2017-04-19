Köşe Yazıları
Yılmaz Özdil'in yazdığı, Müjdat Gezen'in oynadığı "Köşe Yazıları" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.
Yılmaz Özdil'in yazdığı, Müjdat Gezen'in oynadığı "Köşe Yazıları" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.
"Bu oyunda Yılmaz Özdil'in 2016 yılında Sözcü gazetesinde yayınlanan yazılarından Müjdat Gezen'in oyunlaştırdığı bir güldeste var . Oyunun müziklerini Seçil Akın yaptı. Müjdat Gezen oyunun şarkılarını söylüyor. Bu gösteri sezonun en ilgi çekici tiyatro olaylarından biri olmaya aday."
Yazan: Yılmaz Özdil
Oynayan: Müjdat Gezen
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi
Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Köşe Yazıları
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io