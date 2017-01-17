Yılmaz Özdil'in yazdığı, Müjdat Gezen'in oynadığı "Köşe Yazıları" tiyatro oyunu, 17 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



"Bu oyunda Yılmaz Özdil'in 2016 yılında Sözcü gazetesinde yayınlanan yazılarından Müjdat Gezen'in oyunlaştırdığı bir güldeste var . Oyunun müziklerini Seçil Akın yaptı. Müjdat Gezen oyunun şarkılarını söylüyor. Bu gösteri sezonun en ilgi çekici tiyatro olaylarından biri olmaya aday."



Yazan: Yılmaz Özdil



Oynayan: Müjdat Gezen