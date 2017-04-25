Kosb'den Vali Kamçı'ya Ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.



Vali Kamçı, yeniden göreve seçilen Nursaçan ve yönetim kurulunu tebrik ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.



Kayseri'nin kalkınması için sanayici ve yatırımcılara destek verdiklerini belirten Vali Kamçı, "İlimiz için valilik, belediye, sanayi bölgeleri diğer sivil toplum kuruluşları kısacası tüm aktörleriyle birlikte hareket ederek ilimizin kalkınmasına destek olacağız." dedi.



Nursaçan ise çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler vererek, çalışmalarında kendilerine olan desteklerinden dolayı Vali Kamçı'ya teşekkür etti.