Koruyucu Aileler Yemekte Buluşturuldu
Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentteki koruyucu aileler ile çocuklar buluşturuldu.
Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentteki koruyucu aileler ile çocuklar buluşturuldu.
Vali Hüseyin Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Diyarbakır Polisevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi.
Projenin, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda kalan çocuk, yaşlı ve engellilere dönük gönüllü olarak çalışmayı arzu eden kişilerin başvurduğu ve çalışma yapığı bir program olduğunu aktaran Aksoy, şöyle konuştu:
"Diyarbakır'da 'koruyucu aile' kapsamında belirli çalışmalar yaptık ancak 'gönül elçisi' konusunda arzu ettiğimiz oranda henüz bir mesafe alabilmiş değiliz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yer alan çocuklara devlet her türlü imkanı sunuyor, onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ve karşılamaya devam edecek ama onların ihtiyaç duyduğu en önemli konu bir aile ortamında yetişmek, gelişmek ve büyümektir."
Koruyucu aile mekanizmasıyla çocukları yanlarına alan ve aile ortamında büyüten ailelerin olduğunu işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:
"Diyarbakır'da da 36 ailemiz 49 çocuğumuzu yanına alarak onlara bir aile şefkati içerisinde destek veriyor. Bu nedenle korucuyu aile olmayı arzu eden, bunu sağlayan, başaran ve bugün de aramızda olan bütün ailelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çocukların aile ortamında büyümeye, yetişmeye ve topluma hazırlanmasında ihtiyaç vardı. Bunu da bugün gönüllü olarak başvuran ve bu çocuklarımıza sahip çıkan ailelerimiz gerçekleştiriyor. Arzumuz bu aile sayısının daha da üst noktalara taşınması ve çocuklarımızın aile ortamında geleceğe hazırlanmalarıdır."
Yemeğin ardından, çocuklara pasta ikram edilerek, çeşitli hediyeler verildi.
Çocukların okuduğu şiirle sona eren programa Vali Aksoy'un yanı sırda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, İl Jandarma Komutanı Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar da katıldı.