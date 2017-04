Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırılarına ilişkin, "Bebekler, çocuklar ve kadınlar, masumlar katledilirken biz susmadık, susmayacağız. Hiçbir kırmızı çizgi tanımaksızın, yanı başımızda bebekleri ve çocukları katlediyorlar ve dünya da maalesef hala seyirci konumunda. Bu katliama seyirci kalmak, katliamı işleyenlere suçunda ortak olmak demektir. Artık dünyanın bu katliamlar karşısında bir söz söylemesi, harekete geçmesi gerekiyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonunda hayata geçirilen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında, "Koruyucu Aileler ve Gönül Elçileri İstanbul Buluşması" gerçekleştirildi.



Buluşmada konuşan Bakan Kaya, insanın huzurunu, mutluluğunu göz ardı eden hiçbir kalkınma hamlesinin, ne ekonomik ne de beşeri açıdan başarılı olamayacağını belirterek, bu inançla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, bir iyilik hareketi olarak projenin başladığını vurguladı.



Proje kapsamında, koruyucu aile uygulamasına hız verildiğini, toplumsal farkındalığı arttıran çalışmalara imza atıldığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:



"Çalışmalar ve sizlerin desteğiyle bugün koruyucu aile sayımız Türkiye genelinde 5 bini geçti.

Bunu elbette yeterli bulmuyoruz. Büyük bir özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki kurum bakımındaki her bir çocuğumuz, bir aile ortamında büyüsün, anne ve baba şefkatini ev ortamında alsın. Bir yetime kol kanat germek, ona sahip çıkmak, bir insanın dünya ve ahirette sahip olabileceği en büyük zenginliğidir."



"Katliama seyirci kalmak, katliamı işleyenlere suçunda ortak olmaktır"



Bakan Fatma Bütel Sayan Kaya, "Bölgesinde ve dünyada her geçen gün daha da güçlenen, büyüyen bir Türkiye var.

Mazlumların umudu, adaletin, Hakk'ın sesi olan bir Türkiye var.

Dünyayı adil bir şekilde yönettiğini iddia edenlere, duymak istemediklerini, gerçekleri cesaretle söyleyen, haykıran bir liderimiz var. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var." diye konuştu.



Suriye'de yaşanan kimyasal katliama tüm dünyanın hala seyirci durumunda olduğuna işaret eden Kaya, "Bebekler, çocuklar ve kadınlar, masumlar katledilirken biz susmadık, susmayacağız. Hiçbir kırmızı çizgi tanımaksızın, yanı başımızda bebekleri ve çocukları katlediyorlar ve dünya da maalesef hala seyirci konumunda. Bu katliama seyirci kalmak, katliamı işleyenlere suçunda ortak olmak demektir. Artık dünyanın bu katliamlar karşısında bir söz söylemesi, harekete geçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin gücünü azaltmak, enerjisini yok etmek için içeriden ve dışarıdan, tüm Türkiye düşmanları saldırılarını arttırıyor. Terör örgütlerinin, ırkçı siyasetçilerin kurduğu büyük ve kirli bir ittifak var karşımızda. Bu aziz millet, 15 Temmuz gecesi sadece FETÖ'cü hainlere değil, bu ittifaka karşı da aslında büyük bir darbe indirdi. 15 Temmuz gecesi bu millet kanıyla, canıyla 'Vatanımı böldürmeyeceğim, bayrağımı düşürmeyeceğim.' dedi. Şimdi 15 Temmuz'daki darbeci teröristlere, hainlere karşı verilen onurlu mücadeleyi görmezden gelenler var. Darbecilere, teröristlere kucak açanlar var. Vatan sevgisinden yoksun hainler, el ele Avrupa'da terör örgütüyle birlikte 'hayır' propagandası yapıyor.

Resmi devlet televizyonlarında terör örgütlerinin 'hayır' propagandası yapmasına izin veriliyor, Cumhurbaşkanımızın, sizlerin seçtiği, bu yüce milletin seçtiği, seçilmiş Cumhurbaşkanının şakağına silah dayanmış şekilde parlamento binalarının önünde Avrupa'da, 'hayır' propagandalarına izin veriliyor. Bu 'hayır' propagandalarına izin verilirken Avrupa, 'evet' için oraya giden bakan arkadaşlarımıza, bizlere kapılarını kapattı, insanlık dışı muamelelere tabi tuttu."



"16 Nisan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesidir"



Bakan Kaya, bu noktada düşünülmesi gerektiğine işaret ederek, 16 Nisan'ın Türkiye için çok önemli, tarihi bir dönem noktası olduğunu vurguladı.



"Tüm terör örgütleri, FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP/C hepsi el ele vermiş, Türkiye düşmanlarıyla birlik içinde 'hayır' için kampanya yaparken, acaba bizlerin niçin bu ülkelere girişlerine engel olundu?" diye soran Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Çünkü biliyorlar ki referandum dan çıkacak 'evet' sonucu, tüm vesayet anlayışını ortadan kaldıracak. Türkiye'deki AK Parti iktidarlarıyla oluşmuş güçlü iktidarı, bu ülkenin sistemi haline getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sistemin kendisini güçlendireceğiz ve koalisyonları artık bu ülkenin kaderi olmaktan çıkaracağız. Cevabımızı en güçlü şekilde Türkiye düşmanlarına 15 Temmuz'da verdik. Şimdi bu hainlere, teröristlere ve Türkiye düşmanlarına çok güçlü bir cevabı 16 Nisan'da yine bu aziz millet verecek. Vereceğiniz her bir 'evet' ile Türkiye'yi zayıflatma umudu olanlara, heveslerini kursaklarında bırakacaksınız. 16 Nisan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesidir. Bu değişimin ilhamını 15 Temmuz'da tanklara, toplara, uçaklara karşı direnen, şehitler veren kahraman milletimizden aldık. Bu değişimin kararını aslında veren millet. Biz gönlümüzü millete verdik. Bizim aşkımız da sevdamız da millettir. Millet ne derse başımızın üstünde yeri var."



"Sahip çıkacak daha çok çocuğumuz var"



İstanbul Valisi Vasip Şahin, projenin ülke çapında başlatılan önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Projenin bugün geldiği nokta itibarıyla da düne kıyasla çok çok faydalı sonuçlarını elde ettik. Ama tabii ki daha yapacak çok işimiz var. Sahip çıkacak daha çok çocuğumuz var. Biz bunun bilincinde ve farkında olarak çalışmalarımızı hızlandırarak, arttırarak devam ettireceğiz." dedi.



Şahin, İngiltere'de nüfusun üçte birinden fazlasının gönüllü, sosyal hizmetlerde çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:



"Bu bizim medeniyetimizin ürünüdür aslında. Allah rızası için öte dünya beklentisiyle biz tarih boyu bütün faaliyetlerimizi yürüttük. Ecdadımız bize böyle bir miras bıraktı. İnşallah bu mirası bu projeyle, daha kapsamlı bir halde insanlarımıza sunmuş olacağız."



İstanbul Valisi Şahin'in eşi Şeyma Şahin de projenin toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalığın geliştirilmesi, gönüllü çalışmanın yaygınlaştırılmasını sağlamak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere hayata geçirildiğini söyledi.



Şahin, gönüllülüğün her geçen gün önemi daha artan bir kavram haline geldiğini anlatarak, projenin binlerce insana umut olduğunu dile getirdi.



Asil bir geçmişin, köklü bir medeniyetin sahibi olan Türk milletinin genlerinde her zaman var olan gönüllük vasfının bu projeyle daha da hız kazanıp, çığ gibi büyüdüğüne değinen Şahin, şunları söyledi:



"Projenin ilk aşamasında ele alınan ve bugün toplantıya katılan, her biri bir gönül elçisi olan korucuyu ailelerimiz, çocuklarımızın hayatına dokunmakta ve yeni anlamlar katmaktadırlar. Projeyle koruyucu aile hizmet modelinin toplumumuzda yaygınlaşmış ve bunun sonucu olarak koruyucu aile sayıları da katlanarak artmıştır."