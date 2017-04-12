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Korumalı İş Yerleri İçin Yeni Teşvik Önerisi
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Korumalı İş Yerleri İçin Yeni Teşvik Önerisi

Zihinsel Engelliler Federasyonu Başkanı Koç, engellilerin daha fazla istihdam edilebilmesi için korumalı iş yerlerinde yeni bir teşvik modeline geçilmesi çağrısı yaptı.

Korumalı İş Yerleri İçin Yeni Teşvik Önerisi

Zihinsel Engelliler Federasyonu Başkanı Koç, engellilerin daha fazla istihdam edilebilmesi için korumalı iş yerlerinde yeni bir teşvik modeline geçilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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