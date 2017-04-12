Korumalı İş Yerleri İçin Yeni Teşvik Önerisi
Zihinsel Engelliler Federasyonu Başkanı Koç, engellilerin daha fazla istihdam edilebilmesi için korumalı iş yerlerinde yeni bir teşvik modeline geçilmesi çağrısı yaptı.
Zihinsel Engelliler Federasyonu Başkanı Koç, engellilerin daha fazla istihdam edilebilmesi için korumalı iş yerlerinde yeni bir teşvik modeline geçilmesi çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Altın durdurulamıyor! Çeyrek altın tarihi rekorunu kırdı
-
Jet sosyetenin ünlü oteli kapanıyor
-
Gölde cesedi bulunan file çoraplı genç kızın hikayesi yürek yaktı