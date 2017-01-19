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Korumacılık Ekonomi İçin Önemli Bir Tehdit'
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Korumacılık Ekonomi İçin Önemli Bir Tehdit'

Şimşek korumacılığın dünya ekonomisi için önemli bir tehdit olduğunu söyledi.

Korumacılık Ekonomi İçin Önemli Bir Tehdit'

Şimşek korumacılığın dünya ekonomisi için önemli bir tehdit olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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