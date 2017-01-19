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Korumacılık Ekonomi İçin Önemli Bir Tehdit'
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Korumacılık Ekonomi İçin Önemli Bir Tehdit'
19 Ocak 2017 Perşembe 10:47
Şimşek korumacılığın dünya ekonomisi için önemli bir tehdit olduğunu söyledi.
Şimşek korumacılığın dünya ekonomisi için önemli bir tehdit olduğunu söyledi.
Kaynak:
Dunya.com
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