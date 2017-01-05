Koruma ve Güvenlikler Ortaköy'de Hayatını Kaybedenleri Andı

Koruma ve güvenliklerden oluşan bir grup, İstanbul Ortaköy'de terör saldırısının yaşandığı gece kulübünün önüne karanfil bıraktı.



Ortaköy Meydanı'nda toplanan koruma ve güvenlikler, 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence kulübüne yürüyerek terör saldırısını protesto etti. Saldırının yaşandığı eğlence mekanı önüne gelen grup 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak üzüntülerini dile getiren grup, yaşanan olayda ihmalleri olduğu yorumları yapılmasına tepki gösterdi.



Saldırının yaşandığı mekanın önüne karanfil bırakan grup üyeleri daha sonra buradan ayrıldı. - İSTANBUL