Koruma Kalkanları Güçlendiriliyor

Özellikle son iki yıldır dampinge karşı peş peşe önlemler geliyor. 56 tebliğin çıktığı 2016, en çok önlem alınan yıl oldu. Yürürlükteki toplam koruma ve önlem sayısı 164'e ulaştı. 20 soruşturma yürütülüyor.