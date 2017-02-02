Koruma Altındaki Ceylanlara Yem Desteği

Şanlıurfa'da, nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan koruma altında bulunan "gazella gazella" türü ceylanlar için doğaya yem bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan ceylanlar için çalışma başlattı.



Ekipler, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda araçlara yükledikleri yemleri, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bıraktı. Ekipler, yemleri bırakmak için sarp bölgelere de ATV araçlarıyla çıktı.



Ekibin başında bulunan Ceren Şahin Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kış şartlarının daha ağır geçtiği Şanlıurfa'da kar ve bitkilerin buz tutması nedeniyle yaban hayvanlarının açlık çektiğini söyledi.



Bölgede özellikle Şanlıurfa'ya özgü "gazella gazella" türü ceylanların olduğuna işaret eden Akpınar, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ceylanların yoğun yaşadığını belirtti.



Akpınar, "Burası etrafında herhangi tel örgü olmayan, ceylanların doğal olarak yaşadığı bir saha. Sahada tespit ettiğimiz yaklaşık 350 ceylan bulunuyor. Sahanın çevresinde tespitini yapamadığımız 150-200 ceylanın yaşadığını düşünüyoruz. Bu hayvanların sayısının artması ve kış şartlarından zarar görmemesi için yemleme çalışması yaptık. Bu şekilde kışı herhangi kayıp yaşamadan geçireceğimizi umut ediyorum." dedi.



Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella gazella" türü ceylanların avlanmasının yasak olduğunu vurgulayan Akpınar, bu hayvanları avlayanlara ağır para cezası uygulandığını kaydetti.



Bölgede önemli kuş türlerinin de bulunduğuna değinen Akpınar, kuşlar için de doğaya yem bıraktıklarını dile getirdi.