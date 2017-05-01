Kortejlerin Alana Yürüyüşü Devam Ediyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı'na yürüyüş devam ediyor.



İncirli Caddesi'nde toplanan gruplar kortejler halinde kutlamaların yapılacağı alana yürüyor. Yürüyüşe CHP ,HDP, Halk Evleri, EMEP, Haziran Hareketi ve Beşiktaşlı taraftar grubu Çarşı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda grup katılıyor. CHP kortejinde milletvekilleri Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, İl Başkanı Cemal Canpolat ile belediye başkanları da var.



- İstanbul