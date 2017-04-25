Korsan Taksiye 5 Bin 278 Lira Ceza

SİVAS'ta trafik ekipleri, taksi plakası olmaksızın korsan yolcu taşımacılığı yapan araca 5 bin 278 lira para cezası uyguladı.



Kent genelinde trafikteki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdüren Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şikayet üzerine korsan taksicilik yaptığı belirlenen 58 FZ 569 plakalı araca 5 bin 278 lira para cezası kesti. Uygulama hakkında bilgi veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz şöyle dedi:



"Son günlerde taksici esnafımızın şikayetleri doğrultusunda korsan taşımacılık yapanlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sivil trafik ekibimizin çalışmaları sonucunda taksi plakası olmadığı halde ticari yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüsü yakalanmış ve para cezası uygulanarak araç trafikten men edilmiştir. Bundan sonra da dürüstçe çalışan şoför esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."



- Sivas