Koro Konseri
Devlet Konservatuvarı tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Devlet Konservatuvarı tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Koro Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io