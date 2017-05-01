Korner Atışını Korner Noktasının Dışından Kullanmaya Çalışan Mesut Özil Tottenham Taraftarında Tepki Gördü

Dün Londra derbisinde Tottenham ve Arsenal karşı karşıya geldi. Arsenal'ın kazandığı korner vuruşunu korner çizgisinin dışında kullanan Mesut Özil Tottenham taraftarından tepki gördü.

Eski real Madrid yıldızının korneri köşe noktasının dışından kullandığını gören maçın hakemi Michael Oliver Mesut'un yanına gelip uyardı. Hakem Mesut'un yanında uzaklaşında Mesut tekrar topu koşe noktasının bir kaç santim dışına taşıdı ve bu sırada Tottenham taraftarları komple bağırıp Mesut'a tepki gösterdi.

Taraftarın tepkisinden rahatsız olmayan Mesut taraftarlara öpüçük yolladı.