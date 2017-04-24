Korkuyu Beklerken
Oğuz Atay'ın yazdığı Korkuyu Beklerken tiyatro oyunu, Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Oğuz Atay'ın yazdığı Korkuyu Beklerken tiyatro oyunu, Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
"Kocaman şehir. (Ama allahın belası gizemli mektup seni bulur.)
Dışarıda köpekler hırlıyor. Mahallenin köpekleri.(Seni artık sevmiyorlar.)
Açıkça tehdit ediliyorum. (Seni kim niye tehdit etsin?)
Ubor-Metenga tarikatı mektuplarında evden çıkmanız yasak diyor. (Dillerini bile anlamıyorsun.)
Dışarı adımımı bile atmayacağım. (Doğru insanı seçmişler.)
Açım, telefonum yok, bir başınayım. (Ben varım ya. Bir de tarikat.)
Her gün aynı anahtarla girdiğimiz evimiz yok. Sözüne güvendiğimiz arkadaşlarımız yok.
Sırtımızı yasladığımız günlük hayatımızın konforu yok.
Her şeyin akıl yoluyla çözülebileceğine dair bir inancımız yok.
Korkuyoruz. Korktukça korkuyu bekliyoruz.
Bu kadar korkunca korkunun ta kendisi olmamak mümkün mü?
"Köpekler hırlıyor. (Sen hırlıyorsun.)"
Yazan: Oğuz Atay
Yöneten, Oynayan: Burcu Halaçoğlu
Yönetmen Yardımcısı: Cansu Başlılar
Dramaturji: Erdem Avşar
Işık Tasarımı: Alev Topal
Kostüm ve Aksesuar Tasarımı: Sıla Karakaya
Müzik: Deniz Güngören
Teaser: Buse Halaçoğlu
Fotoğraf: Yusuf Demirkol
Süre: Tek perde 90 dk.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Emek Sahnesi
Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Korkuyu Beklerken
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır