Oğuz Atay'ın yazdığı Korkuyu Beklerken tiyatro oyunu, Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



"Kocaman şehir. (Ama allahın belası gizemli mektup seni bulur.)



Dışarıda köpekler hırlıyor. Mahallenin köpekleri.(Seni artık sevmiyorlar.)



Açıkça tehdit ediliyorum. (Seni kim niye tehdit etsin?)



Ubor-Metenga tarikatı mektuplarında evden çıkmanız yasak diyor. (Dillerini bile anlamıyorsun.)



Dışarı adımımı bile atmayacağım. (Doğru insanı seçmişler.)



Açım, telefonum yok, bir başınayım. (Ben varım ya. Bir de tarikat.)



Her gün aynı anahtarla girdiğimiz evimiz yok. Sözüne güvendiğimiz arkadaşlarımız yok.



Sırtımızı yasladığımız günlük hayatımızın konforu yok.



Her şeyin akıl yoluyla çözülebileceğine dair bir inancımız yok.



Korkuyoruz. Korktukça korkuyu bekliyoruz.



Bu kadar korkunca korkunun ta kendisi olmamak mümkün mü?



"Köpekler hırlıyor. (Sen hırlıyorsun.)"



Yazan: Oğuz Atay



Yöneten, Oynayan: Burcu Halaçoğlu



Yönetmen Yardımcısı: Cansu Başlılar



Dramaturji: Erdem Avşar



Işık Tasarımı: Alev Topal



Kostüm ve Aksesuar Tasarımı: Sıla Karakaya



Müzik: Deniz Güngören



Teaser: Buse Halaçoğlu



Fotoğraf: Yusuf Demirkol



Süre: Tek perde 90 dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Emek Sahnesi



Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Korkuyu Beklerken



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır