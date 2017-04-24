Korkuyu Beklerken

Oğuz Atay'ın yazdığı Korkuyu Beklerken tiyatro oyunu, Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

Korkuyu Beklerken

Oğuz Atay'ın yazdığı Korkuyu Beklerken tiyatro oyunu, Kadıköy E..K Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

"Kocaman şehir. (Ama allahın belası gizemli mektup seni bulur.)

Dışarıda köpekler hırlıyor. Mahallenin köpekleri.(Seni artık sevmiyorlar.)

Açıkça tehdit ediliyorum. (Seni kim niye tehdit etsin?)

Ubor-Metenga tarikatı mektuplarında evden çıkmanız yasak diyor. (Dillerini bile anlamıyorsun.)

Dışarı adımımı bile atmayacağım. (Doğru insanı seçmişler.)

Açım, telefonum yok, bir başınayım. (Ben varım ya. Bir de tarikat.)

Her gün aynı anahtarla girdiğimiz evimiz yok. Sözüne güvendiğimiz arkadaşlarımız yok. 

Sırtımızı yasladığımız günlük hayatımızın konforu yok.

Her şeyin akıl yoluyla çözülebileceğine dair bir inancımız yok. 

Korkuyoruz. Korktukça korkuyu bekliyoruz.

Bu kadar korkunca korkunun ta kendisi olmamak mümkün mü?

"Köpekler hırlıyor. (Sen hırlıyorsun.)"

Yazan: Oğuz Atay

Yöneten, Oynayan: Burcu Halaçoğlu

Yönetmen Yardımcısı: Cansu Başlılar

Dramaturji: Erdem Avşar

Işık Tasarımı: Alev Topal

Kostüm ve Aksesuar Tasarımı: Sıla Karakaya

Müzik: Deniz Güngören

Teaser: Buse Halaçoğlu

Fotoğraf: Yusuf Demirkol

Süre: Tek perde 90 dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Emek Sahnesi

Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Korkuyu Beklerken

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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