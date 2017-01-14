Korkuteli Sulama Barajını Buz Tuttu

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Korkuteli Barajının yüzeyi buz tuttu.



Korkuteli ilçesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Korkuteli sulama suyu Barajının yüzeyi aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Korkuteli'de bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçedeki Devlet Su İşlerine ait Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.



Barajın donması, bölgedeki vatandaşların da ilgisini çekti. - ANTALYA