Korkuteli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri, Karşıyaka ve Kiremitli Mahallelerinde 2 ayrı ev ve iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda M.Y. isimli şahıs yakalanırken, aramalarda 80 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 10 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 1 adet 7,65 mm MKE ibareli dolu fişek, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan siyah boru üzerine bantlanmış aparat ele geçirildi. M.Y. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA