Korkuteli- Elmalı Duble Yol Çalışmaları Başlıyor

Korkuteli-Elmalı arası duble yol yapım çalışmaları başlıyor.



Burdur Kızılkaya sapağından başlayarak Korkuteli - Elmalı 'ya buradan da Finike'ye kadar devam edecek toplam 154 kilometre'lik bölünmüş yolun 2017 yılı yatırım programına alınma kararı resmi gazetede yayımlandı. Toplam maliyeti 456 Milyon 672 bin TL değerinde olan yolun karakteristik özelliği bitümlü sıcak karışım -bölünmüş yol şeklinde olacak. Yol yapımı bu yıl içerisinde başlayacak ve 2020 yılında tamamen bitirilmiş olacak. Kızılkaya'dan Finike'ye kadar koridor oluşturacak modern bölünmüş yol çevre illerin Antalya ile ulaşımı hızlı ve güvenli hale gelecek.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm başkentine yakışır yatırımların devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Hükümetimiz marka şehir Antalya'mıza yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bizler de hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmekten dolayı son derece mutluyuz. Antalya'mızın batısını Ege bölgemize bağlayacak 154 kilometre yeni yolumuz yatırım programına alındı. Şehrimizin dört bir yanı modern bölünmüş yollarla örülmeye devam ediyor. Turizm başkentine ulaşım her geçen gün daha kolay ve rahat hale geliyor. Yeni yollarımız hemşerilerimize hayırlı olsun "dedi. - ANTALYA