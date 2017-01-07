Korkuteli'de Karla Mücadele Çalışmaları

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'ne bağlı yayla mahallelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor



Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, ilçeye bağlı yayla mahallelere karla mücadele çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Gökçe, "Belediyemize ait iş makineleri yayla mahallelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe akşamı başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Özellikle Kırkpınar, Osmankalfalar, Manay, Kızılcadağ, Mamatlar, Güzeloba, Kayabaş ve diğer yayla mahallelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşın mağdur olması için yolları ulaşıma açıyoruz" dedi.



Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için iş makinelerinin aralıksız olarak çalıştığını ifade eden Başkan Hasan Gökce, "Vatandaşın mağdur olmaması için tüm gücümüzle çalışmak ve olanaklarımızı seferber etmek bizim görevimiz. Kar yağışı nedeniyle bazı yayla mahallelerimizin yolları kapandı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Korkuteli Belediyesi olarak imkanlarımızı seferber ettik. Mahalle muhtarlarımızla devamlı olarak irtibat halindeyiz. Kar yağışı nedeniyle bize gelen ihbarları anında değerlendirerek ekiplerimizi o bölgeye yönlendiriyoruz. İş makinelerimiz gece gündüz çalışıyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA