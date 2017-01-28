Korkuteli 29. Altın Kiraz Güreşleri 3 Eylül'de

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde bu yıl 29'cusu düzenlenecek olan Altın Kiraz Güreşleri 3 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.



Korkuteli ilçesi'nde bu yıl 29'uncu düzenlenecek olan Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreş komitesi, güreş tarihini belirledi. Buna göre 665. düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Güreşleri 8-9-10 Eylül tarihinde yapılacağı, 29. Altın Kiraz Güreşlerinde 3 Eylül 2017 tarihinde yapılacak.



Tarihi Kırkpınar, Tarihi Elmalı ve Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşlerinin olduğu tarihlerde diğer yağlı güreş organizasyonlarına izin verilmeyecektir. - ANTALYA