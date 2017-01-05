Korkut'tan Sincik İlçesine TOKİ Müjdesi

Adıyaman'ın Sincik ilçe Belediye Başkanı Mehmet Korkut, ilçede yapılacak 1. etap TOKİ konutları için proje çalışmasının tamamlandığını, başvuru alımına 9 Ocak'ta başlanacağını açıkladı.



İlçenin konut talebini karşılamak üzere uzun süredir bir takım çalışma ve girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Korkut, Sincik Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle konut yapılması konusunda bir süre önce anlaşmaya varıldığını, proje çalışmasının tamamlandığını talep başvurularının 9 Ocak 2017 tarihinde alınmaya başlayacağını söyledi.



Korkut, "Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında ilçemiz Karaman Mahallesi 119 Ada, 49 parselde toplam 37 bin metrekarelik alanda projelendirme çalışması yapılmıştır. Belediyemiz tarafından yürütülen anket çalışmalarında öne çıkan talepler dikkate alınarak bu çalışma başlatılmıştır. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak konutlar 2+1 ve 3+1 tipi konutlar olacaktır. Bunlardan 2+1 konutlar 75 metrekare ve 93 adet olarak planlanmıştır, 3+1 konutlarda 54 adet ve 110 metrekare olarak planlanmıştır. Toplamda 147 adet konutun yapılması uygun görülmüştür. Yapımı planlanan 147 adet konuta ilişkin tip, metrekare, satış koşulu ve fiyatlarda ilan edilmiştir. TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşlarımızın 9 Ocak ile 17 Şubat 2017 tarihleri arasında Ziraat Bankası Sincik Şubesine başvurarak ön bedellerini yatırmaları gerekiyor. Ön bedelini yatırdıklarına dair dekont ile belediyemize başvuruda bulunup taahhütname imzalamaları gerekmektedir. Yapılan başvurular 147 adet konut sayısını aştığı takdirde noter huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Yapılacak konutlar ile ilçemiz daha modern bir görünüme kavuşacak olup yaşam koşulları ve refah seviyesi daha da yükselecek, ilçemizdeki konut ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Toplu konut projemizi kabul edilmesinde emeği olan başta TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a, milletvekillerimize, valimize, ilçemiz kaymakamına ve AK Parti ilçe teşkilatımıza Sincik halkı adına şükranlarımı sunarım. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN