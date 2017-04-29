"Korkusuz Salyangoz", çocuk oyunu 29 Nisan'da Torium Sahne'de çocuklarla buluşuyor.



En büyük kahramanlıklar hep cüssesi en büyük olandan beklenir. Oysa bazen, çözümü imkansız gibi görünen sorunları, hiç ummadığımız kişiler çözer.



Minik bir salyangoz, en güçlü olanın bile başaramadığı zor işleri başarabilir. Korkusuz Salyangoz; başarının ardındaki sırrın hikayesi...



Yazan: Harun DURGUN Yöneten: Osman ALINCA



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Esenyurt



Mekan : Torium AVM



Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere



Başlangıç Saati : 29.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Korkusuz Salyangoz - Balon Kukla Tiyatrosu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır