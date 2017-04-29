Korkusuz Salyangoz - Balon Kukla Tiyatrosu
"Korkusuz Salyangoz", çocuk oyunu 29 Nisan'da Torium Sahne'de çocuklarla buluşuyor.
"Korkusuz Salyangoz", çocuk oyunu 29 Nisan'da Torium Sahne'de çocuklarla buluşuyor.
En büyük kahramanlıklar hep cüssesi en büyük olandan beklenir. Oysa bazen, çözümü imkansız gibi görünen sorunları, hiç ummadığımız kişiler çözer.
Minik bir salyangoz, en güçlü olanın bile başaramadığı zor işleri başarabilir. Korkusuz Salyangoz; başarının ardındaki sırrın hikayesi...
Yazan: Harun DURGUN Yöneten: Osman ALINCA
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenyurt
Mekan : Torium AVM
Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere
Başlangıç Saati : 29.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Korkusuz Salyangoz - Balon Kukla Tiyatrosu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io