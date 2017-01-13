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Korkunç Görüntü! +18
Kız Arkadaşa İğrenç Şaka!
Uzaydan Muhteşem Görüntü!
Korkunç Görüntü! +18
13 Ocak 2017 Cuma 17:41
Desteksiz duran duvarı elleriyle yıkmaya kalkan adamın başına korkunç bir olay geldi.
Desteksiz duran duvarı elleriyle yıkmaya kalkan adamın başına korkunç bir olay geldi...
Kaynak:
Milliyet.com.tr
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