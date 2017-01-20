Korkulan Olmadı! Trump Resmen Başladı, Dolar Düştü

Piyasaların beklediği gün gelip çattı. ABD Başkanı Donal Trump'ın resmen yemin ederek başkanlık koltuğuna oturmasıyla gözler dövizdeki duruma çevrildi. Devir teslim töreninin başlamasından önce dolar yavaş yavaş düşmeye başladı. Gün içinde 3,83'ün üzerinde işlem gören dolar, Trump'ın yemin etmesiyle 3,77'ye kadar geriledi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: TRUMP GÖREVE BAŞLAYINCA DOLAR DÜŞER

Donald Trump göreve başlayınca dolar ne olur sorusunun yanıtı Aralık ayında Başbakan Binali Yıldırım'dan gelmişti. Yıldırım, yükselen döviz kurları ile ilgili "Şunu bilelim, bu dalgalanma herhalde 1 ay-1,5 ay gibi daha devam edecek. Ne zamana kadar, 20 Ocak'a kadar. Yeni seçilmiş başkan (ABD Başkanı seçilen Donald Trump) iş başına geldikten sonra biraz daha öngörülebilirlik artacak ve taşlar yerine oturacak" demişti.

GÖZLER MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası'nın son günlerde aldığı likidite önlemleri dolardaki yükselişi frenlese de kur yeniden 3,80 seviyesinin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın 24 Ocak'ta yapacağı faiz toplantısında alacağı kararlar kurdaki yönde belirleyici olacak.

Piyasalar ayrıca 27 Ocak'ta Fitch'ten gelecek not değerlendirmesini de bekliyor.