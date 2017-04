Korku Sarınca Saçmaladılar!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçında Beşiktaş, Lyon'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken karşılaşma öncesinde çıkan olayların yankıları sürüyor. Lyon cephesinden olaylarla ilgili yeni bir açıklama gelirken, Fransız kulübünün yetkilileri Beşiktaş taraftarlarını suçluyor.



Lyon kulübü olaylardan Beşiktaş taraftarlarını sorumlu tutuyor



Lyon kulübünde başkan yardımcısı Vincent Ponsot ve güvenlik menajeri Annie Saladin yaptığı açıklamada Türk holiganların bunlara sebep olduğunu söyledi.



"TÜRK HOLİGANLAR SEBEP OLDU"



"Bizim de sorumluluklarımız var ve bunun farkıdnayız. Ancak bariz bir şekilde Türk holiganların kurbanı olduk. Yaşananlar ortada. Görüntüleri de herkes izledik. Statta UEFA yetkilileri de olaylara şahir oldu. Her kulüp kendi taraftarlarından sorumludur ve kurallar son derece açık."



"ÇARŞI GRUBUNA AİT HOLİGANLAR..."



Lyon kulübünün güvenlik menajeri Annie Saladin ise yaptığı açıklamada, "Çarşı grubuna ait holiganlar vardı tribünlerde. Maçın geç başlamasına sebep oldular. Onlar her yerdeydi. Kontrol etmek imkansızdı. Meşale ve patlayıcı maddelerle gelmek isteyenler de stattaydı. Buraya gelen taraftarlar kendilerini durdurmalıydı." diye konuştu.



Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş rövanş maçı öncesi UEFA'ya mesaj



Lyon Başkanı Aulas, Beşiktaş ile oynanan maç öncesinde tribünlerde yaşanan olayların ardından rövanş için UEFA'ya mesaj gönderdi ve Vodafone Arena'da müsabakanın seyircisiz oynanması gerektiğini söyledi. Aulas'ın sözleri şu şekilde:



"RÖVANŞ SEYİRCİSİZ OYNANMALI"



Lyon Başkanı Aulas yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki rövanşın seyircisiz oynanması adaletli olur. İstanbul'daki rövanş için endişe duyuyoruz. Futbolcuların sağlığı adına endişe duyuyoruz. UEFA gerekeni yapmalı." diye konuştu.



"YARALILAR VAR"



Aulas maç öncesinde tribünlerde yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Bugün tribünde çok fazla insan yaralandı. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı biletleri olmamasına rağmen içeri girdiler." diye konuştu.



"İSTANBUL'A GİTME İSTEĞİMİZ YOK"



"Bizim İstanbul'a gitme isteğimiz yok. Can güvenliğimizi garanti etmeleri lazım. Sezon başında Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle tankların eskortunda havaalanına gitmiştik. UEFA bir şeyler yapmalı."



(Futbol Arena)