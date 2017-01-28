Korku Eğlenceye Dönüştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan korku evi gençlerin yeni gözdesi oldu. Yarı yıl tatilini fırsat bilen öğrencilerin korkarak eğlenmeye çalıştığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.



Korku filmi sahnelerini aratmayan dekorlar ve efektlerle donatılan odalara gruplar halinde giren öğrenciler bir saat içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için mücadele ediyor. Kimi gruplar sürenin sonuna kadar şifreleri çözmeye çalışırken kimileri ise daha ilk dakikada pes ederek korku evini terk ediyor. Adrenalin dolu dakikalar yaşayarak eğlenen gençler korkmuş olmalarına rağmen hallerinden memnun olduklarını söylüyor.



Korku evine girmek için sıra bekleyen gençler 15 tatili korku dolu anlarla geçireceklerini ifade ederek "Korku evine önceden de gelmiştim farklı bir konsepti vardı şimdi değiştiği için yeniden korkmaya geldik" dedi.



Korku evindeki oyundan çıkan öğrenciler ise "Tünelden geçip bu odaya geldim ama anahtarı aradım bulamadım. İlk başta korktum sonra korkmadım" ifadelerini kullandı.



Oyundan çıkan başka bir öğrenci ise "Korkunçtu, çok güzeldi, eğlenceliydi, baya eğlendik. Elinde elektro şok olan maskeli bi adam girdi odaya o anlarda bayağı korktuk. Görevler vardı onları yapmaya çalıştık odadan kaçmak için. İşbirliğiyle elimizden geleeni yaptık. Korktuk ama çok eğlenceliydi" dedi.



"7'den 70'e herkes geliyor"



Korku evinin kapısında bekleyen gençlerden bazıları değişen konsepti görüp tekrar korkmak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Lise yıllarında bu işi yapmayı aklına koyan nişanlı çift işlettikleri korku evinde yaş kategorisine göre seans uyguluyor.



Korku evinin işletmecisi Olgun Uygun 15 tatilinde işlerinin çok güzel olduğunu söyleyerek "Bir sene önce okulda arkadaşımla liseden mezun olduk, bu işi sürdürmeye karar verdik. Her yerde de bir şekilde ilerliyordu bu iş. 15 tatilde biraz daha hızlanma oldu. Çocuklarda meraklılar var. Bütün yaş sınırlarına uygun bir şekilde yaptık. Korku seviyesini isteğe göre ayarlayabiliyoruz. Yaş grubuna göre artık korku seviyesini ayarlayabiliyoruz. İsteyen her kişi gelebiliyor. Ailesi ile geliyor, büyükler geliyor, küçükler geliyor yani 7'den 70'e herkes geliyor şuan. Eğlenceli bir oyun" şeklinde konuştu.



İşletmeci Seher Türkyılmaz ise "Daha önce konseptlerimizde lanetin yüzü, testere, tabut, üç konsept değiştirdik. En çok tabut konseptimiz tuttu. Şimdiki konsept daha iyi çünkü bir farklılık oldu. Tüneller olsun başka şeyler de var oyun esnasında" ifadelerini kullandı.



Odalara giren gençlerin korku dolu anları kameralara da yansıdı. Kimi zaman komik anların kaydedildiği korku evinde gençlerin yaşadığı panik anları renkli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA