Korhan Futacı & Kara Orkestra

Söz yazarı, besteci ve saksofonist Korhan Futacı, 13 Ocak'ta Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Tamburada'nın 'Fantastik' albümündeki söz, besteleri ve saksofon performansı ile tanındı. Dandadadan'ın 'Sen Bana Birini Android' albümü ile dinleyici kitlesini genişletti. Berlin, Antwerp, İstanbul, Akbank, Alanya ve Afyon caz festivallerinde sahne aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın önemli konser mekanlarında sayısız performansa imza attı. Pek çok uluslararası sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı. Futacı ve Kara Orkestra, organik bağlarla birbirine kenetlenmiş zengin bir orkestral doku yaratırken yüksek bilinçli bir makine gibi çalışıyor. Konserlerinde ise izleyicilerine alemler ötesi deneyimler yaşatıyorlar.



İstanbul'un kaosu ve deliliğin müzikal hikayesine şahit olacaksınız."



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