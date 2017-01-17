Korgeneral İyidil, Isparta Darbe Girişimi Davasında Sanık Değil

ISPARTA'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin hazırlanan ve kabul edilen 133 sayfalık iddianamede 21 sanık arasında bulunduğu yanlışlıkla yazılan EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in yer almadığı açıklandı.



Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik iddianamesini hazırladı. 21 sanık hakkında hazırlanan 133 sayfalık iddianame Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda darbe girişimi sırasında yapılan faaliyetlerin yer aldığı iddianamede sanıkların 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılması istendi.



VALİYİ ARAYIP İZİN İSTEDİ



Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, sanıklar arasında yer almıyor. İddianamede Korgeneral İyidil'in 16 Temmuz saat 07.09'da Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı arayarak, Harbiyelilerin Ankara'ya gönderilmesine izin verilmesini istediği, ancak valinin bunu reddettiği, şüphelilerin bu saat itibariyle bile halen darbeyi gerçekleştirmeye yönelik ümitlerinin ve çalışmalarının olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Ankara'ya sevki istenilen Harbiyelilerin kritik noktalarda görev yapacağı belirtildi.



TUTUKLU SANIKLAR



Bu davada yargılanan tutuklu sanıklar şunlar:



"Mustafa Kurutmaz, Nurhan Baran, Nuri Özçakır, Mehmet Atasoy, Ahmet Yıldırım, Cankat Özdemir, Mustafa Çolak, İlhan Çağrı Kayaoğlu, Nezih Engin Ersoy, Erman Işık, Merih Özşahin, Samet Can, Arda Güllüdere, Ahmet Kılınç, Orhan Yılmaz, Cumhur Keyik, Adem Bozdoğan, Hüseyin Seçkin Eraslan, Abdurrahman Kağan Murat, Mertcan Düzgün ve Ahmet Nazif Şahinoğlu." - Isparta