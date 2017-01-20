Korgeneral Çetin, Vali Toprak'ı Ziyaret Etti

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Vali Toprak ve Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin tarafından karşılanan Çetin, valilik şeref defterini imzaladı.



Korgeneral Çetin, Toprak ile bir süre görüştükten sonra makamdan ayrıldı.



Ziyarette Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da hazır bulundu.