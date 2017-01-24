Körfezli Güreşçiler 6 Madalya Kazandı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Başiskele'de gerçekleştirilen yıldızlar serbest ve grekoromen güreş müsabakalarında 6 madalya kazandı.



Açtığı spor okulları ile binlerce çocuğun ve gencin hayallerini gerçekleştiren Körfez Belediyesi, bünyesinde bulunan kulüpler ve spor akademileriyle de başarılı çalışmalar sürdürüyor. Futbol, basketbol, voleybol, tekvando, kick boks gibi branşlarda eğitimlerin verildiği Spor Akademileri'nde ata sporu olan güreşte ön planda tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde Başiskele'de gerçekleştirilen yıldızlar serbest ve grekoromen güreş müsabakalarında Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, bireysel olarak 4 tane ikincilik, 2 tane üçüncülük madalyasını Körfez'e kazandı.



Grekoromen dalında Taha Akyıldız 76 kilogramla üçüncü olarak bronz, Hazar Polat 50 kilogram ile ikinciliği yakalayarak gümüş ve Mustafa Dönmez de 46 kilogram ile ikinci olarak gümüş madalyayı almaya hak kazandı. Serbest güreş dalında da Emir Özdemir 85 kilogram ile ikinci olarak gümüş madalya, Abdurrahman Özdemir 100 kilogramda üçüncülükle bronz madalya ve Sezer Kıran da 63 kilogram ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. - KOCAELİ