Körfezde Lpg Tankerinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez açıklarında bekleme yapan LPG tankerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve denizden müdahale edileceği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Körfez açıklarında bekleme yapan bir LPG tankeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahale edemediği öğrenildi. Yangına havadan ve denizden müdahale edileceği öğrenildi. - KOCAELİ