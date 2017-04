Körfez Ülkelerinden İş Adamları Diyarbakır'da

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ile Karacadağ Kalkınma Ajansının (KKA) ortak organizasyonuyla Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'den 50 girişimci, Diyarbakır'a geldi.



Körfez ülkeleriyle tarım ve hayvancılık alanında ticareti geliştirmek ve bu ülkelerden bu alanlarda bölgeye yatırımcı çekmek amacıyla davet edilen girişimciler, geldikleri Diyarbakır'da yöresel yemek yapılan lokantada yemek yedikten sonra Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'ni dolaştı.



Bugün başlayacak olan 8. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'na katılacak girişimcilere kentin yatırım imkanları anlatılacak ve tarım ile hayvancılık sektöründe faaliyet yürüten işletmelerde incelemede bulunulacak.



"Arabistan Türkiye'yi başka ülkelere tercih edecektir"



Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren AKEL Ziraat Şirketleri Genel Müdürü Waleed Abdulaziz Al-Shallali, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin ticarete de yansımasını istediklerini söyledi.



Körfez ülkelerinin Türkiye'deki kardeşleriyle iş birliği yapmasını isteyen Shallali, şunları kaydetti:



"Suudi Arabistan dünyada en çok et ithal eden beşinci ülke, bu kaynağı Türkiye'den bulursak tercihimiz burası olur. Özellikle Diyarbakır ovalarıyla, vadileriyle bilindiği için, hayvancılık açısından iyi bir ortam olduğu için geldik. Suud halkı özellikle etin kalitesine çok önem vermekte. Diyarbakır'daki et, Körfez ülkelerinin ağız tadına daha uygun olduğu için böyle bir organizasyona katılıp, buraya gelmeyi tercih ettik."



"Türkiye artık daha ümitvar"



Türkiye'deki anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasına da değinen Shallali, şöyle devam etti:



"Halk oylaması, Türkiye'deki istikrarın kalıcı olduğunu ve büyüyeceğini bize gösterdiği için bizim için Türkiye daha ümitvar bir kapı oldu. Ülkemize döndüğümüzde gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatacağız. Özellikle misafirperveliği övgüyle anlatacağız. Diyarbakır mutfağını da çok beğendik."



"Türkiye'nin her bir parçası ayrı bir değer"



TYDTA Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu, heyette yer alanların tarım ve hayvansal alandaki ithalatçılar olduğunu söyledi.



Heyette ziraat ve ticaret odalarının temsilcilerinin de yer aldığını ifade eden Göksu, heyette bazı kişilerin gözlem yapıp, buradaki fırsatları kendi ülkelerinde anlatmalarını sağlamak için davet ettiklerini belitti.



Bu tür organizasyonları sadece İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerle sınırlandırmak istemediklerini dile getiren Göksu, "Türkiye'nin her bir parçası ayrı bir değer. Biz bu değerlerimizi ilgili şahıslara ilgilendikleri alanlara göre tanıtmak istiyoruz. Her bölge hangi alanda ne tür yatırım çekebilirse o bölgelere o tür yatırımcıları götürmeyi hedefliyoruz." dedi.



Yaptıkları organizasyonun hükümetin bölgeye yaptığı yatırım hamlelerine paralel olduğunu aktaran Göksu, "Hükümetin aldığı kararların altını doldurup alınan o kararların faydalı hale gelmesi için bu gezi, işin pratiğe dönüşmesi sahnesidir." ifadesini kullandı.



Göksu, iki yıl sonra Suudi Arabistan'da hayvansal yatırımların yasaklanacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Suudi Arabistan şimdi bir yasa çıkarttı yurt dışında yatırım yaptığınız takdirde yatırımınızın yüzde 75'ini destekliyor. Yatırım yapılabilir ülkelerin içinde Türkiye de var. Dolayısıyla biz bundan istifade edip, bu tüccar, yatırımcı arkadaşlarımızın bu bölgeyle tanıştırmak istiyoruz. Referandumdan sonra Türkiye ayrı bir heyecan kazandı. İnşallah bu heyecanın arkası boş çıkmayacak."



"Yeni fırsatların oluşacağına biz inanıyoruz"



KKA Genel Sekreteri Hasan Maral da Diyarbakır'daki tarım fuarına denk bir zamanda yaptıklarını belirterek, "Diyarbakır'daki girişimcileri heyettekilerle bir araya getirip, birebir tanışmalarını sağlayacağız. Yeni fırsatların oluşacağına biz inanıyoruz." dedi.



İlk etapta küçük ölçekli de olsa bu ülkelere ihracat yapmayı sağlamak istediklerini aktaran Maral, şunları kaydetti:



"Doğrudan bölgeye gelip yatırım yapmak isteyenler de var. Bölgedeki yatırım fırsatlarını öğrenmek isteyenler de var. İkili iş birliği görüşmeleri başlarken biz ilimizin yatırım fırsatlarına da aynı zamanda anlatacağız. İlk etapta tabii ki mevcut işletmelerimizin ihracatlarını artırma hedefimiz var ama aynı zamanda bölgeye nitelikli yatırımda çekmek istiyoruz."



Maral, heyettin daha sonra Şanlıurfa'da temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.